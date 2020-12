„Gran Turismo“ looja: me ei tee PlayStation 5 peal mingeid järeleandmisi! 

„Me sihime alati parimat. Me ei taha milleski järeleandmisi teha. Soovime kõikidele vaid parimat pakkuda,“ rääkis Yamauchi VGC vahendusel. „Jaapanis öeldakse, et „jumalikkus elab detailides“ ning see on tõsi. See, kui palju tähelepanu pöörata väikestele detailidele, kuidas seda täiustada, täiuslikkuseni lihvida ja sellele uskumatult palju rõhku panna, on meie tööstiil.“