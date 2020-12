Varia Nintendo avab lõbustuspargi, kuhu sa pandeemia tõttu ilmselt niipea minna ei saa Toimetas Sten Kohlmann , täna 15:29 Jaga: M

Foto: Kuvatõmmis

Viis aastat tagasi teatas legendaarne Jaapani videomängukompanii, et planeerib avada teemapargi. See aeg on peagi kätte jõudmas. Järgmise aasta 4. veebruaril avatakse Jaapanis Super Nintendo World.