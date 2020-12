OLE ETTEVAATLIK: äärmiselt jabur viga võib su „Cyberpunk 2077“ salvestuse igaveseks rikkuda 

Nimelt on üheks mängitavuse elemendiks relvade ja varuosade valmistamine. Kui seda aga liiga palju teha ning selleks kuluvaid materjale liialt koguda, võib mängu salvestus korrumpeeruda ning seda ei saa enam parandada.

CDPRi vastus ei ole just lootustandev. Nende soovitus on esemete valmistamise ja materjalide kogumisega tagasihoidlikuks jääda, et salvestuse suurus üle 8 MB ei kerkiks.