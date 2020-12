VEEL ÜKS MURE: investorid kaaluvad „Cyberpunk 2077“ arendajate kohtusse kaebamist  

Arvukad tehnilised probleemid, kliendid nõuavad enda raha tagasi ning Sony korjas teose PlayStationi poest müügilt. Need on vaid mõned näited muredest, mis Poola mängustuudiot CD Projekt REDi ning nende emafirmat CD Projektit vaevavad. Kõige tulemusena on kompanii aktsiad ka korraliku languse läbi elanud.

Ka New Yorki büroo Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz LLP on kuulutanud, et on valmis esindama kõiki aktsionäre, kes on pidanud samal eelnimetatud põhjusel kahju kannatama.

Hiljuti toimus CD Projektis koosolek juhatuse ning arendajate vahel, mille käigus kinnitati paljude arvamusi. Nimelt süüdistasid arendajad juhtkonda selles, et teose valmimiseks ette antud tähtajad ja sihtmärgid olid ebareaalsed.