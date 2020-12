Uudised TEGUTSE KIIRELT: „Oddworld: New 'n' Tasty!“ on järgmise ööpäeva jooksul täiesti tasuta Toimetas Sten Kohlmann , täna 18:07 Jaga: M

Foto: Just Add Water (Developments), Ltd. / Oddworld Inhabitants, Inc.

Epic Games Store'i suur pühadehullus jätkub. Loodetavasti on kõikidel hiiglasliku kingisaju esimene teos juba läbi mängitud, sest nüüd on aeg järgmisele ruumi teha.