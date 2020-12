„Cyberpunk 2077“ pole ainus mäng, mis CD Projekti skandaalide keskele kiskus 

Foto: Red Candle Games

Viimane nädal on Poola kompanii CD Projekti jaoks üpriski stressirohke olnud. Esmalt selgus, et nende stuudio rollimäng „Cyberpunk 2077“ konsooliversioonid on oodatust ebakvaliteetsemad . Nüüd on aga uus teos neile tuska tekitamas.