Tänavune suurim üllataja „Among Us“ hakkab järjest ka konsoole vallutama 

Mängu populaarsus tõusis sel aastal tänu asjaolule, et selle avastasid mitmed populaarsed striimerid. Tänu sellele on seni vaid PC ja mobiilide peal olev teos jõudmas uute platvormideni.

Alles hiljuti jõudis mäng mõnevõrra ootamatult Nintendo Switcile. Nüüd aga teatas Microsoft , et alates 2021. aastast saab kõnealust teost nautida ka Xboxidel.

Praegu pole teada, kas „Among Us“ ka PlayStationitele jõuab, ent arvestades röögatut edu, on see tõenäoliselt vaid aja küsimus.