Ubisoft ootas terve kuu, et lisada „Assassin's Creed Valhallasse“ vastuolulised mikromaksed 

Värskelt on ka uude mängu jõudnud võimalus enda tegelase arengu kiirust turgutada. Selleks, et kogemuspunktid 50% võrra kärmemalt kerima hakkaksid, ei pea kasutaja tegema muud kui välja käima umbes 8 €.

Sama hinna eest on võimalik kergitada ka mängusisese valuuta väärtust. 12 € eest saad aga mõlemad hüved enda teenistusse.

Aastal 2018 ilmunud „Assassin's Creed Odyssey“ sisaldas sarnaseid mikromakseid juba ilmudes. Mäng sai sellest tulenevalt ka kriitikat ning väideti, et teos on liiga raske. See aga omakorda mõjutas inimesi kogemuskiirenditele raha kulutama.