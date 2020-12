„TEINE TASE“ | „Cyberpunk 2077“ – aasta kõige katkisem mäng? 

Sten ja Allan on kolinud saatega kodukontorisse, et rääkida pikalt ja laialt sellest, kuivõrd katki on aasta oodatuim mäng „Cyberpunk 2077“. Kas olukord on täiesti lootusetu või omab CD Projekt REDi ambitsioonikas rollikas ka helgemaid hetki? Lisaks räägitakse The Game Awardsi auhindadest ja uudistest, Vin Dieseli mängukarjäärist, Codemastersi tumedast tulevikust ning sellest, kuidas Nintendo Switch ei tee „Among Usi“ paremaks.