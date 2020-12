SAHINAD: Epic Games jagab jõulude puhul kasutajatele tasuta 15 suurekaliibrilist mängu 

Internetis ringleb nimekiri teostest, mida alates 17. detsembrist Epic Games Store'is endale täiesti ilma rahata lunastada saab. Küll aga tasub märkida, et ametlikku kinnitust sel pole ning ei ole välistatud, et tegu on vaid kellegi õela naljaga.

Fakt on see, et 15 mängu välja jagatakse, hetkel pole need siiski teada. Kui aga allolev nimekiri tõeks osutub, ootab meid ees ohtralt suure kaliibriga AAA-mänge, mis ei tohiks kellelegi võõrad olla!