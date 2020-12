AI! Netflixi „The Witcher“ seeria teise hooaja filmimine seiskus Henry Cavilli vigastuse tõttu 

Praegu on pooleli teise hooaja võtted, mis võivad pausile jääda lausa pikemaks ajaks. Nimelt vahendab Eurogamer , et sarja peaosalist Geraltit kehastav Henry Cavill vigastas filmimise käigus enda jalga.

„Tegu pole nii hullu vigastusega, et oleksime pidanud kutsuma kiirabi, kuid see on piisavalt suur, et ajada sassi filmimisgraafik, kuna ta ei saa korralikult kõndida,“ sõnas anonüümne allikas. Väidetavalt juhtus õnnetus võitlusstseeni ajal, mis sisaldas kirvega vehkimist ning turvarakmetega puu otsas kõikumist.