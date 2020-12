Blizzardile koti pähe tõmmanud „Cyberpunk 2077“ on kõik kulud juba tagasi teeninud 

Nimelt napsas esikoha endale 10. detsembril ilmunud rollimäng „Cyberpunk 2077“, mille eeltellimiste numbrid panid meid korralikult ahhetama . CD Projekt (CDPR emafirma) teatas, et teost eeltelliti üle 8 miljoni eksemplari.

59% tellimustest tehti PC platvormil, mis tähendab, et arvutile müüdi üle 4,7 miljoni koopia. „Shadowlandsi“ müüdi avapäeval umbes 3,7 miljonit ehk terve miljoni võrra vähem.

Säärane tulemus on garanteerinud ka asjaolu, et CD Projekt Red on tagasi teeninud mängu arenduse ja reklaami alla läinud kulutused. Siiski pole taevas täiesti pilvitu, nimelt pidi stuudio alles hiljuti pettumuse valmistanud konsooliversioonide eest vabandama.