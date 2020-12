Varia Sel nädalal jagab Epic Games tasuta mahukaid rollimänge, millest jätkub nädalateks ja kuudeks Toimetas Sten Kohlmann , täna 11:01 Jaga: M

Foto: Paradox, Obsidian

Kui sina oled üks neist vähestest, kes pole endale veel „Cyberpunk 2077“ ostnud, ent nälg mahukate rollimängude vastu on siiski suur, siis on sul vedanud. Nimelt on just säärased teosed sel nädalal Epic Gamesi poes tasuta.