TREILER | „GTA Online'i" uusimat suurröövi saab mängida ka täiesti üksinda Toimetas Sten Kohlmann , täna 17:04

Foto: Rockstar Games

Ei ole saladus, et 2013. aastal ilmunud „GTA V“ suurimaks tõmbenumbriks on konstantselt raha trükki mitmikmängulaad „GTA Online.“ Et kaev kuivust taluma ei peaks, toodab Rockstar Games stabiilselt sisu juurde. 15. detsembril ilmuv uus suurrööv ehk heist on seni üks laadi ambitsioonikam laiendus.