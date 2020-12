Varia KUI MITU MILJONIT? „Cyberpunk 2077“ eeltellimuste number paneb korralikult ahhetama Toimetas Sten Kohlmann , täna 16:25 Jaga: M

Foto: CD Projekt RED

Pole kahtlustki, et Poola mängustuudio CD Projekt RED verivärske küberpungirollikas „Cyberpunk 2077“ on olnud üks viimaste aastate oodatum mäng. Küll aga ei osanud me arvata, et see niivõrd populaarseks osutub.