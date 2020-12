Varia SAJANDI KURITEGU! Hiinas varastati 40 kasti RTX 3090 graafikakaarte Toimetas Sten Kohlmann , täna 14:23 Jaga: M

Foto: Nvidia

Uue RTX 30 seeria graafikakaardi leidmine on hetkel loteriile sarnanev tegevus. Tõenäosus võiduks on küll olemas, ent see on imepisike. Mida ihaldusväärsem kaart, seda pisemaks lootus kahaneb. Kaardi saamiseks peab olema kas ääretult õnneliku käega või hoopis pikkade näppudega!