„Cyberpunk 2077“ esimesed arvustused on kiitvad, ent samas muret tekitavad 

Üldmulje on pigem positiivne. Mängu keskmiseks hindeks Metacriticu portaalis on hetkel 91%, arvestatud on 44 kriitiku arvamusi. Küll aga tasub märkida, et ajakirjanikud said proovida vaid arvutiversiooni, lisaks kaasnesid arvustusega konkreetsed reeglid.

Näiteks kumab mitmest arvustusest läbi, et mäng vaevleb mõningate tehniliste probleemide küüsis. CD Projekt RED aga ei lubanud ajakirjanikel ise mänguvideot salvestada, vaid andis kasutamiseks enda poolt kinnitatud klipid. See tähendab, et kirjeldatud probleeme veel oma silmaga näha ei saa.

Positiivsetest külgedest tuuakse välja teose rikkalikku maailma, suurepäraselt kirjutatud tegelasi ja kaasahaaravat võitlusmehaanikat. Aga isegi kõige positiivsemalt meelestatud kriitikud ei saa üle ega ümber asjaolust, et ühe suurejoonelise AAA-mängu kohta on teoses liialt palju tehnilist praaki. Ette on sattunud nii visuaalsed vead kui ka karmimad rikkujad, nagu näiteks salvestuste kadumine ja mängu kokkujooksmine.