Uudised OHUTUS ENNEKÕIKE: ka 2021. aastal toimuvad kõik „Fortnite'i" e-sporditurniirid ainult võrgus Toimetas Sten Kohlmann , täna 14:47

Foto: Epic Games

Aasta 2020 on e-spordi jaoks keeruline olnud. Koroonapandeemia tõttu on ära jäänud pea et kõik suuremad ning ka väiksemad pealtvaatajatega turniirid ning võistlused on kolitud ümber internetti. Ühe mängu jaoks ei muutu see ka tuleval aastal.