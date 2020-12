Allan ja Ragnar kuulevad hääli. Kas meie stuudiosse on imbunud iidsed deemonid või peaksid nad arsti poole pöörduma? Kuniks sellele küsimusele mõeldakse, räägib Sten Ubisofti Zelda-kloonist „Immortals Fenyx Rising“. Lisaks teeb ta „Yakuza 0“ kohta ühe piinliku ülestunnistuse. Ragnar ja Allan on jätkuvalt „Assassin's Creed Valhalla“ lainel, Sten aga on Geoff Keighleyga tülis.