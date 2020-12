ARVUSTUS | „Call of Duty: Black Ops Cold War“ on PlayStation 5 jaburaim märul 

Tänavune sissekanne seeriasse kannab järjekorranumbrit 17. Tegemist on suure numbriga, mille õlgadel lasub veelgi suurem taak – kuidas üllatada mängijaid, kes on juba 16 korda sisuliselt sedasama mängu mänginud. Vastus – astu paar sammu tagasi mineviku suunas ja seda lausa mitmes erinevas võtmes.



„Call of Duty: Black Ops Cold War“, nagu nimigi reedab, viib mängija külma sõja aegsesse maailma. Kogu teos leiab aset pisut peale 2010. aastal ilmunud „Call of Duty: Black Opsi“, mis tähendab, et kümne aasta taguse teose fännidel on siin ohtralt äratundmisrõõmu. Tagasituleku teevad nii mitmedki tuntud näod (ent mitte nende hääled) ning ajastutruud relvad. Samuti on tuttavliku tooniga mängu lustlikult jabur lugu.