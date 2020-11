PLAYSTATION 5 VÕI KASSITOIT? Amazonist mängukonsooli tellinud leidsid pakist hoopis miskit muud 

Täpselt nõnda juhtus Inglismaal, kus mitmed Amazon UK kliendid kurdavad, et tellitud PS5 asemel on pakki pistetud kõike muud: kassitoit, riis, mängupüstolid, grill. Halvemal juhul ei toodud isegi seda, vahendab Eurogamer .

Mitmed kliendid on kirjeldanud ka situatsiooni, kus nad on näinud Amazoni kullerit nende kodude ees peatumas. Seejärel nähti, kuidas süsteemis on märgitud, et konsool on kohale toimetatud. Kuller seejuures pole autost lahkunud, vaid hoopis peale hetkelist peatumist edasi sõitnud.