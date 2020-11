Uudised Just need teosed kandideerivad tänavu Aasta Parima Mängu tiitlile Toimetas Sten Kohlmann , täna, 16:06 Jaga: M

Foto: The Game Awards

Järjekordne mänguaasta on lõppemas, mis tähendab vaid üht! On aeg teha selgeks need teosed, mis on teistest peajagu üle.