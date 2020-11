PlayStationi tegevjuht: PS5 kasutajad väikse kettaruumi üle kurtnud pole 

PlayStation 5 sisse on paigutatud spetsiifiline 825 GB suurune SSD, millest konsooli omanikul on kasutada 667 GB. Ülejäänud ruum kuulub süsteemi jooksutamiseks.

„Me ilmselgelt jälgime, mis juhtub, kui inimesed oma PlayStation 5 konsoolid lahti pakivad ja neid kasutama hakkavad. Me arvame, et meil on kõik korras. Me suudame mikroskoopilise täpsusega jälgida PS4 kõvaketta kasutust, ent kõik, mida me seal nägime, näitab, et meil peaks kõik korras olema.“