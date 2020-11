„TEINE TASE“ | Episood, kus meil on Xbox Series X laua peal 

Enam ei saa isegi Ragnar eitada, et uus konsooligeneratsioon on kohale jõudnud. Selle tähistamiseks jagab Allan enda muljeid oma uhiuuest Xbox Series X-ist, mis meil ühtlasi ka laua peale on maandunud. Sten aga räägib, kuidas möödus tema nädal PlayStation 5 mängude „Call of Duty: Black Ops Cold War“, „Demon's Souls“, „Sackboy: A Big Adventure“, „Bugsnax“ ja „Marvel's Spider-Man: Miles Morales“ seltsis.