Hiiglaslik Capcomi leke paljastas „Resident Evil 8“ potentsiaalse ilmumisakna 

Varasemalt teadsime, et teos jõuab meieni millalgi 2021. aasta jooksul, ent leke tõmbab silmust tunduvalt rohkem koomale. Uute andmete kohaselt võime äärmiselt populaarse „Resident Evil 7“ otsest järjeosa näha juba aprillikuu lõpus.

Lisaks väidab leke, et me ei pea ostma põrsast kotis, vaid saame esmalt tutvuda teose demoversiooniga. Esimesena saavad demole ligipääsu PlayStation 5 omanikud. Seda, kas peaksid Sony uue mängumasina üle elevil olema, saad lugeda Õhtuleht Esport arvustusest .



Lisaks selgus leketest, et töös on „Resident Evil 4“ VR-versioon, mis ilmub eksklusiivselt Oculuse seadmetel. Ka see peaks ilmuma aprillis. Siiski ei tasuks kõike sajaprotsendilise tõena võtta ning kõik võib veel muutuda.