Üks uus videomäng on niivõrd halb, et arendajad olid sunnitud avalikult vabandama 

Uus „XIII“ on näiteks Steamis saanud niivõrd palju negatiivseid arvustusi, et vaid 9% teost hinnanud 564 inimesest on olnud positiivselt meelestatud. Sellest tulenevalt on mänguarendaja Playmagic ja väljaandja Microids mängijatelt avalikult vabandust palunud.