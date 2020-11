Varia KASULIK! Vähemalt seda teeb Ubisoft konsooligeneratsiooni vahetusega õigesti Toimetas Sten Kohlmann , täna, 15:21 Jaga: M

Foto: Ubisoft

Ajalugu on näidanud, et uute konsoolide tulekuga kaasneb ka parajas koguses segadust. Selle peamiseks põhjustajaks on mängud, mis ilmuvad nii uutele kui ka vanadele mängumasinatele.