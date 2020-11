PlayStation 4 luigelaul „Ghost of Tsushima“ saadab vana generatsiooni puhkama võimsa rekordiga 

Tundub, et fännidele teos ääretult meeldis ning see kajastub ka müüginumbrites. PlayStation Worldwide Studios pealik Hermen Hulst jagas enda Twitteri kontol uudist, milles selgus, et teos on purustanud konsooligeneratsiooni lõpus rekordi.

Nimelt on „Ghost of Tsushima“ kõige kiiremini müüdud originaalne PS4 eksklusiivmäng, ületades 5 miljoni müüdud eksemplari piiri.

Õhtuleht Esport arvustuses kirjutasime: „„Ghost of Tsushima“ on hea mäng, aga... see pole suurepärane. Teos suudab igas kategoorias (graafika, mängitavus, lugu jm) eeskujulikud hinded noppida, ent maksimumpunktideni ei küündita kordagi. Oleks mäng ilmunud kasvõi pool kümnendit varem, oleks tegemist meistriteosega.“

Samuti vestlesime Tarmo Jüristoga, kes rääkis, mil moel on „Ghost of Tsushima“ tegevus seotud päris maailma ajalooga ning kui tõsiselt teoses leitavat mõõgavõitlust võtta saab.