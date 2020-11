Varia PLAYSTATION 5 VS XBOX SERIES X: kumb konsool jääb peale? Esimene lahing on peetud! Toimetas Sten Kohlmann , täna, 15:27 Jaga: M

Foto:

Uued konsoolid on väljas, mis tähendab seda, et lõpuks ometi avaneb võimalus neid omavahel võrrelda. Varasemalt oleme näinud katsetusi tagasiühilduvate mängudega, ent milleks on PlayStation 5 ja Xbox Series X suutelised siis, kui need jooksutavad just nendele masinatele mõeldud teoseid?