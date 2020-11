„TEINE TASE“ | „Assassin's Creed Valhalla“ on selle sügise suurim üllataja! 

See aeg on kohale jõudnud! Järgmine konsooligeneratsioon on nüüd praegune konsooligeneratsioon. Selle puhul räägib Sten pikemalt enda kogemustest PlayStation 5 seltsis ning pajatab, miks on „Miles Morales“ parim Ämblikmehe mäng. Lisaks ollakse meeldivalt üllatunud „Assassin's Creed Valhalla“ üle, mis vähemalt esialgu tundub parem kui loodeti!