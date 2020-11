Internetis levivad kulutulena videod suitsevast Xbox Series X-ist. Kas peaksid olema mures? 

Hetkel üheks populaarseimaks klipiks Twitteris on video massiivselt suitsu välja ajavast Xbox Series X-ist. Klippi on vaadatud enam kui 3 miljoni korda ning sellel on üle 19 tuhande jagamise. Kas tõesti on konsoolil niivõrd suured probleemid, et seadme sisemus on leekidesse lahvatanud?