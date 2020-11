Mängurõõmu täis teekond: kuidas oleme jõudnud juba viienda PlayStationini? 

Uued mängud leidsid juba varsti tee uue konsoolini ning PlayStation 3 peale jõudsid tõelised mänguhitid, nagu „Grand Theft Auto IV“, „The Elder Scrolls IV: Oblivion“ ja „Call of Duty 4: Modern Warfare“. Veel ilmusid Sony osalusel valminud eksklusiivmängud, nagu „The Last of Us“, „Uncharted 2“ ja „Uncharted 3“.

PlayStation 4 valmis juba internetiajastu tipus – peaaegu kõigil oli kodus kiire internetiühendus, nutitelefonid olid juba tavapärased ja oldi harjutud sellega, et digitaalne elu käib kõikjal. Ka PlayStation ja Sony pidid sellega kohanema ning nii otsustatigi, et uue seadme keskmes on suhtlus ning integreeritus teiste seadmete, näiteks nutitelefonidega.

Ka mängude hankimine teisenes. Andmekandjatel mänge osteti üha vähem ja mängude ostmine kolis suures osas internetti. See võimaldas luua veelgi mahukamaid mänge, kuna piiranguks oli vaid seadme sisemälu. Nii valmisid ka mahukamad ja täiuslikumad graafikalahendused, näiteks toetab PlayStation 4 HDR10 lahendust, mis võimaldab erinevaid elavaid heledaid ja tumedaid toone. Lisaks jõudsid mängijateni esimesed 4K mängud. Tänapäeval on PlayStation 4 peal olemas mängud, mis võtavad ruumi üle 100 gigabaidi ehk need nõuaksid mitut Blu-ray ketast.

Mahukaid ja maailma muutvaid mänge on PlayStation 4 peal ilmunud palju. „Marvel's Spider-Man“, „Red Dead Redemption 2“, „God of War“, „Ghost of Tsushima“ ja „The Last of Us Part II“ on vaid mõni muljet avaldav mäng pikas nimekirjas.

Foto: Mari Luud

PlayStation 5 – 2020