PlayStation 5 on nüüd ametlikult ilmunud. Mida sa Sony uue mängumasina kohta teadma peaksid? 

Aga mis võiks paremini olla?

Üheks suurimaks murekohaks on seadme kettaruum. Reaalselt saavad seadme omanikud kasutada 667 GB. Kui me aga arvestame mõningaid tänapäevaseid videomänge, võib see ketas kiirelt täis saada. Seega tuleb valida, mida kettale panna ja mida mitte. Hiljem tuleb mälumahtu kas väliste seadmete abil laiendada või mänge kustutama hakata. Olgu ka öeldud, et PS5 mänge väliselt seadmelt mängida ei saa, neid saab seal vaid hoiustada.

Pikemalt saab jätkuvalt lugeda meie arvustusest, mis asub (ikka veel) SIIN.



Oota, räägime sellest puldist veel lähemalt!

DualSense pult on absoluutselt fantastiline. See jätab kõik teised kontrollerid häbisse. Tagasiside on niivõrd mitmekülgne, varieeruv ning seda on raske sõnadesse panna. Kõige kurvem kogu seadme juures ongi asjaolu, et ülima tõenäosusega ei hakka kõik arendajad puldi omadusi täiel rinnal ära kasutama.

Detail, mis esialgu meie arvustusest välja jäi, on fakt, et puldi akut on võrreldes varasemaga parandatud. Sony väitis enda hiljutises massiivses blogipostituses, et keskeltläbi kulub DualSense'i aku sama kiiresti, kui DualShock 4 oma. Isikliku katse tulemusena suutis aga täislaetud pult peale 6-tunnist mängusessiooni kolmest pulgast ära kulutada vaid ühe.