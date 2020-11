Uus „Mass Effect“ on töös, vana triloogia kogumik ilmub kevadel praegustele mängumasinatele

Foto: Bioware / Electronic Arts

Pikalt on sahistatud sellest, et 2010ndatel ilmunud „Mass Effect“ triloogia jõuab kogumikuna ka praegustele mängumasinatele . Nüüd on teose arendaja Bioware neid jutte ka ametlikult kinnitanud.