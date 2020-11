ÕL VIDEO JA ARVUSTUS | „Astro’s Playroom“ on palju enamat kui vaid PlayStation 5 tehnoloogiat tutvustav demo 

„Astro’s Playroom“ puhul on kõige üllatavam asjaolu, et see on niivõrd hea. Mängitavus on kiirelt hoomatav igaühe jaoks ning see on äärmiselt lõbus. Vahel harva võib mõne erivõime ebatäpsus natuke frustratsiooni tekitada, ent need hetked on vihmapiisad ookeanis. Silm puhkab teose visuaalsel ilul ning kõrvadesse kostub lustakas muusika. Mida veel ühelt (põhimõtteliselt tasuta) mängult tahta?