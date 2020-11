ÕL VIDEO JA ARVUSTUS | „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ on ideaalne järg suurepärasele mängule 

Uus osa pakub täpselt sedasama, mida eelminegi, lihtsalt teise peategelasega. Juhul, kui see on aga sinu esmane kokkupuude, võib mängu samuti pigem soovitada – tegemist on siiski kvaliteetse teosega.

„Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ on kolmanda isiku vaates seiklusmärul, milles mängija kehastub nimitegelaseks – Ämblikmehe kostüümi pugenud Miles Moraleseks. Oma eakama nimekaimuga võrreldes on Miles noorem ja kogenematum, ent sama nõtke ja akrobaatiline.

Mis on parem kui üks Ämblikmees? Kaks Ämblikmeest! Foto: Insomniac Games /PlayStation

Teos taaskasutab 2018. aasta mängu avatud New Yorki, ent sel korral on linn talvistemates toonides. Erinev on ka Milesi arsenal. Kuigi kahe superkangelase põhivõimed on sarnased, on Milesil varrukast lisaks võtta bioelektrilised oskused. Need aitavad tal kõvemini lüüa, kiiremini vastasteni jõuda, neid elektri abil ajutiselt segadusse ajada ja palju muud.

Võitlused on jätkuvalt suurejoonelised, kuid hektilisematel momentidel on võimalik momendiks ka pead kaotada. Kui vastaseid palju, on vahel raske aru saada, kes lööb ja kus lööb. Õnneks on see äärmiselt pisike mure.

Kui kaklemine liiga tülikaks muutub, saab situatsioonidele tihtilugu läheneda ka teisiti. Eelmisest osast tuttavat niinimetatud „ole kõrgel ja elimineeri vastaseid salaja“ mehaanikat on pisut täiustatud. Sel korral on lihtsam selgeks teha, kas elimineerimiskatse on ülejäänud vaenlaste vaateväljast eemal või järgneb sellele üleüldine häire. Positiivse küljena saame mainida, et tülikad hiilimissektsioonid, mis esimese osa nõrgimaks küljeks osutusid, hiilgavad „Miles Moralesis“ oma puudumisega. Aitäh, Insomniac Games!

Talvine New York on mõnus vahelduses möödunud suvisele seiklusele. Linn näeb jätkuvalt võrratu välja! Foto: Insomniac Games /PlayStation