ÕL VIDEO JA ARVUSTUS | PlayStation 5 tugevad küljed kaaluvad üle selle mõningad pisivead 

Igavikulised laadimisajad on minevik!

Me oleme varem näinud videoid ning lugenud erinevaid muljeid selle kohta, kuidas uue generatsiooni seadmete laadimisajad on pea et olematud, kuid oma silm on kuningas. Nüüd saame igale kui viimsele vastava sisuga väitele julgelt alla kirjutada. „Astro's Playroom" või „Marvel's Spider-Man: Miles Moralese" käivitamisest reaalse mänguni jõudmiseni kuluvad vaid loetud sekundid.

Peamenüüst mängu minnes on seega hetkel suurimateks takistusteks hoopiski erinevate kompaniide kohustuslikud logod, mitte see, et teos kuskil taustal laadima peaks. Peame ainult lootma jääma, et tegemist on uue normaalsusega, mitte kiirelt häviva nähtusega, mille ressursse arendajad tulevikus kuskile mujale suunama hakkavad. Tulevad nädalad ja kuud saavad olema äärmiselt põnevad ning on põhjust stopperiga ekraani ees istuda.

Kasu lõikavad ka vanad tegijad

Ka tagasiühilduvad mängud suudavad PlayStation 5 hüvesid oskuslikult ära kasutada. Testisime viimaste aastate suurimaid PS4 mänge nagu „Death Stranding“, „The Last of Us 2“ ning „Ghost of Tsushima“. Igaüks neist tundus teravama pildiga, sujuva kaadrisageduse ning oluliselt lühemate laadimisaegadega. Tõe huvides olgu mainitud, et meie võrdluspunktiks oli 2013. aasta PlayStation 4 ning vahepeal on ilmunud mitu PS4 uuendust, mis suudavad originaalsele versioonile silmad ette teha. See muidugi ei pisenda mingil moel PS5 sooritust.

Rusuv ruumipuudus

PlayStation 5 tõenäoliselt suurim kitsaskoht on selle kõvaketas. Kui algselt kuulutati, et masin kasutab 825 GB suurust SSD-d, jättis see paljudele mulje, et Sony on juba eos teraselt kettalt maha arvestanud süsteemi alla kuuluva mahu.