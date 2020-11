KATASTROOFILINE ÄMBER? Xbox Series S-i reaalselt kasutatav kettaruum on üpriski väike 

Erinevalt enda tunduvalt võimsamast suurest vennast Xbox Series X-ist, on Series S jõudluselt tagasihoidlikum ja väiksema kõvakettaga. Ilma plaadilugejata, s.t. vaid digitaalseid mänge jooksutav seade omab 512 GB suurust ketast.

Masina omanik saab sellest ära kasutada aga vaid 364 GB.See tähendab, et 148 GB kuulub konsooli süsteemi tarbeks, vahendab VGC.

See ei ole iseenesest just kõige suurem üllatus. Kõvaketaste puhul on loomulik, et n.ö. karbil olev number iseloomustab seadme kogumahtu ning mitte seda osa, mida inimene reaalselt kasutada saab.



Siiski on aru saada ka inimeste pahameelest. Näiliselt tundub 364 GB jaburalt väiksena seadme jaoks, mille puhul on mängude kettale installimine möödapääsmatu.

On aga ülimalt tõenäoline, et oma odavama hinna tõttu (kodumaal on Xbox Series S-i seni olnud eeltellitavad hinnaga 369 €, seadme soovituslik jaehind on 299 €) võib see sobida eelkõige kasutajatele, kes pidevalt uusi mänge täishinnaga ei osta.