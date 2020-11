Tänavune „Call of Duty“ on uutel konsoolidel 40 GB suurem kui praegustel masinatel 

Foto: Treyarch Studios / Activision

Jah, ma tean. Te olete tüdinenud sellest, et me pidevalt kurdame , kuidas erinevad „Call of Duty“ mängud on ebanormaalselt suured . Kuna aga tegemist on aktuaalse probleemiga, oleme sunnitud sel korral otsa vaatama tõsiasjale, et uus konsooligeneratsioon antud probleemile lahendust ei too.