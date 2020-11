„TEINE TASE“ | Episood, kus meil on PlayStation 5 laua peal 

Podcasti videoversiooni teravama silmaga fännid märkavad kohe, et sel korral on meil laua peal midagi uut ja huvitavat. Audiokuulajad peavad leppima teadmisega, et kaadrisse on jäänud seni veel ilmumata PlayStation 5. Hoolimata sellest, mis on laual või mitte, keskendume eelkõige mängudele, nagu „Ghostrunner“, „Green Hell“, „A Way Out“ ja „Death Stranding“. Lisaks natuke juttu kodumaistest filmidest, naljakatest mänguvigadest ja sellest, millised on külas oleva Õhtulehe ajakirjaniku Kristjani suhted „Half-Life'i“ seeriaga.