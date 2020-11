Todd Howard: on raske ette kujutada tulevikku, kus „The Elder Scrolls 6“ oleks Xboxi eksklusiivmäng 

Mängurid on pikalt oodanud infot selle kohta, mis saab stuudio mängudest tulevikus. Kas nende mängimiseks on vaja omada Microsoftile kuuluvat platvormi (Windows, Xbox) või saavad neile käed külge panna ka näiteks PlayStationi omanikud.

Sel korral on sõna antud Bethesda bossile Todd Howardile. GamesIndustry.biz portaalile antud usutluses nendib ta, et nende stuudio ja Microsofti vahel on alati teatud sorti lepingud kehtinud. Eelkõige puudutab see „The Elder Scrolls“ seeriat. „Oleme põhimõtteliselt iga mängu puhul partnerluses olnud,“ sõnas Howard.

„„Morrowind oli põhimõtteliselt konsoolieksklusiiv, „Oblivion“ oli pikalt ajalise eksklusiivsusega, „Skyrimi“ DLC oli samuti pikka aega eksklusiivne, meenutas mees. „Otsustame, mis on meie publiku jaoks kõige mõistlikum siis, kui aeg saabub, ja ma ei saa täna tegelikult ette näha, milliseks see kujuneb.“

Siiski usub Howard, et Bethesda jaoks muutub üpriski vähe: „Microsoft on väga loojatepõhine, ma saame ka edaspidi olla need, kes oleme olnud.Me oleme küll tütarettevõte, kuid teeme enda mänge ja ajame oma asju nii nagu ikka.“

See on vaid üks põhjustest, miks on raske ette kujutada tulevikku, kus „The Elder Scrolls 6“ ilmuks vaid Microsofti platvormidel. Lootust annab ka asjaolu, et seeria eelmine teos, „The Elder Scrolls V: Skyrim“ on jõudnud absoluutselt igale mõeldavale platvormile, sealhulgas ka Amazon Alexa.