KARDAVAD? Arendajad lükkavad enda mänge edasi, et mitte „Cyberpunk 2077-le“ jalgu jääda 

Varasemalt 19. novembril ilmuma pidanud üksikisikuvaates küberpunglik rollimöllukas lükkus käesoleva aasta detsembrikuu 10. kuupäevale. See aga põhjustas peavalu kahele mängule: „Path of Exile“ ning „Everspace 2“, vahendab Eurogamer .

„Path of Exile“ pidi 11. novembril saama suure uuenduse, ent nüüd peavad mängijad ootama tuleva aasta jaanuarini. Mängu arendaja Grinding Gear Games ei teinud saladust, et põhjustajaks justnimelt poolakate massiivne teos. Stuudio leiab, et inimesed peaksid enda isu „Cyberpunk 2077-st“ täis mängima, et hiljem rahuliku südamega nende loomingu kallale asuda.