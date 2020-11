Uudised PETTUMUS: Ubisoft lükkas edasi uute „Far Cry“ ja „Rainbow Six“ mängude ilmumiskuupäevad Toimetas Sten Kohlmann , täna, 18:01 Jaga: M

„Far Cry 6“ põhikurjamit kehastab „Breaking Bad“ seriaalist tuttav Giancarlo Esposito Foto: Ubisoft

Ubisoft andis teada, et on otsustanud edasi lükata kahe suurteose ilmumiskuupäevad. Oodatust hiljem jõuavad poelettidele „Far Cry 6“ ning „Rainbow Six Quarantine“.