KUUM KOHTING: Steami jõudis arvutimäng, kus saad Staliniga vahekorda astuda 

„Sex with Stalin“ nime kandev arvutimäng fantaasiale palju ruumi ei jäta. Nagu nimeski välja öeldud, on just Jossif Stalin see mees, keda mängija võrgutada saab. Peategelane, noor ajarändur, saab võimaluse kohtuda Nõukogude liidu hirmuäratava liidriga, et talle õpetussõna jagada, aidata tal maailmavalitsejaks saada või näidata talle, milline on tõeline (kirglik) armastus!