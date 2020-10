Uudised „Cyberpunk 2077“ lükkus järjekordselt edasi, mis tähendab stuudiole veelgi rohkem ületunde Toimetas Sten Kohlmann , täna, 09:15 Jaga: M

Foto: CD Projekt RED

Poola mängustuudio CD Projekt RED on enda eesootavat avatud maailmaga rollimängu „Cyberpunk 2077“ korduvalt edasi lükanud. Mõnda aega tagasi kuulutati, et mäng on lõpuks ometi trükki läinud. See ei päästnud aga teost uuest hilinemisteatest.