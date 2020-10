Varia PAREM HILJA KUI MITTE KUNAGI: „The Last of Us“ laadimisajad PS4 peal muutusid olematuks Toimetas Sten Kohlmann , täna, 20:35 Jaga: M

Foto: Naughty Dog / PlayStation

Sony järgmise põlvkonna mängumasina PlayStation 5 ilmumiseni on jäänud vaid loetud nädalad. Seetõttu on pisut irooniline, et just nüüd saabus PlayStation 4 mängu „The Last of Us Rematered“ üks üpriski märkimisväärne uuendus.