TUME TULEVIK? Facebook saeb oksa, millel istub virtuaalreaalsuse pioneer Oculus 

Hiljem kommenteeris Facebooki liit- ja virtuaalreaalsuse osakonna asepresident Andrew Bosworth, et kasutajad peaksid enne seadme ostmist tegema kindlaks, et nende Facebooki konto on heas seisus. Sellega anti mõista, et problemaatilisematel kasutajatel võib seadme kasutamisega probleeme tekkida.