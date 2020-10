Varia KLÕPS | Tom Hollandi esimene kaader ebaõnnefilmi „Uncharted“ võtetelt on lootustandev Toimetas Sten Kohlmann , täna, 18:12 Jaga: M

Foto: Reuters/Scanpix

Juba aastaid on Sony üritanud fimiks muuta enda populaarset videomängu „Uncharted“. Seni on produktsiooni saatnud ebaedu ning vahetunud on nii näitlejad kui ka lavastajad. Nüüd aga tundub, et halb õnn saab otsa!