VIDEO | H.R. Gigeri loomingust inspireeritud õuduspõnevik „Scorn“ sai 15 minutit pika mänguvideo 

Seetõttu on peagi ilmuv Xbox Series X mängumasin, millele ilmub esialgu vaid väheseid teoseid, mida teistel konsoolidel kogeda ei saa. Üheks sääraseks on õudusmäng „Scorn“, mille visuaalne stiil on ohtralt inspiratsiooni ammutanud Šveitsi kunstniku H.R. Gigeri loomingust.