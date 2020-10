„TEINE TASE“ | Sony, miks ajate PlayStation 5 nii keeruliseks, kui saaks ka lihtsamalt? 

Sten, Ragnar ja Allan räägivad sel korral taaskord eesootava konsooligeneratsiooni esindajatest. PlayStation 5 puhul peatutakse masina jahutussüsteemil ja kasutajaliidesel ning mõlema puhul tõdetakse, et kuigi muljet avaldavad, on Sony asjad veidralt keeruliseks ajanud. Samuti tulevad teemadeks Bethesda mängude eksklusiivsus, petturitest kubisev „Call of Duty: Black Ops Cold War“ beeta ning „Yakuza 0“, mis on vaikselt muutumas Level1 tiimi uueks „The Witcher 3-ks“.